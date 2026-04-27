رئيسة المفوضية الأوروبية: الوقت لا يزال مبكراً لبحث تخفيف العقوبات المفروضة على إيران





قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم، إن الوقت لا يزال مبكراً لبحث تخفيف العقوبات المفروضة على إيران، مؤكدة أن أي خطوة في هذا الاتجاه يجب أن تسبقها تغييرات أساسية وجذرية داخل إيران.

وأضافت فون دير لاين، خلال تصريح لها في برلين، أن العقوبات الأوروبية فُرضت أساساً بسبب ما وصفته بانتهاكات حقوق الإنسان داخل إيران، بما في ذلك قضايا تتعلق بالحريات الأساسية وحقوق النساء.

وأكدت أن رفع العقوبات غير ممكن في المرحلة الحالية، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي يحتاج أولاً إلى رؤية تحول حقيقي في سلوك وسياسات السلطات الإيرانية قبل النظر في أي تخفيف للإجراءات.