تشاد.. مقتل 42 شخصاً و10 مصابين في اشتباكات على موارد المياه

أفادت السلطات بمقتل 42 شخصا على الأقل في شرق تشاد جراء اشتباكات اندلعت بسبب النزاع على موارد المياه.

وقال نائب رئيس الوزراء التشادي، ليمان محمد، مساء أمس الأحد، إن 42 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في شرق تشاد، إثر تصاعد الاشتباكات بين عائلتين على بئر ماء إلى سلسلة من أعمال الانتقام المتبادل.

وأضاف محمد، خلال زيارة لقرية إيجوتي في إقليم وادي فيرا، حيث وقعت الاشتباكات أمس الأول السبت، أن 42 شخصا لقوا حتفهم فيما أصيب 10 آخرون.

وأوضح محمد أنه تم نقل المصابين إلى المركز الصحي الإقليمي، وأشار محمد إلى أن سلسلة من أعمال الانتقام امتدت على مساحة واسعة نسبيا، ما استدعى تدخل الجيش، وقال محمد إن "الاستجابة السريعة" من قبل الجيش ساعدت في احتواء الاشتباكات، مضيفا أن الوضع أصبح الآن "تحت السيطرة".

وأعلن نائب رئيس الوزراء التشادي بدء عملية "وساطة عرفية" في القرية، وكذلك بدء إجراءات قضائية لتحديد المسؤولية الجنائية.

وتعد الاشتباكات بين المجتمعات المحلية على الموارد أمرا شائعا في تشاد، الدولة الواقعة في وسط أفريقيا. ففي العام الماضي، أسفرت اشتباكات بين المزارعين والرعاة في جنوب غرب تشاد عن مقتل 42 شخصا واحتراق عدد من المنازل.

وقال محمد إن الحكومة ستتخذ "جميع التدابير اللازمة" لمنع زعزعة استقرار المنطقة الحدودية.

وتستضيف الأقاليم الشرقية لتشاد منذ عدة أشهر لاجئين فارين من الحرب في السودان، ما يزيد من الضغوط على الموارد والأمن.

وفي فبراير الماضي، أغلقت تشاد حدودها "حتى إشعار آخر"، مشيرة إلى أن ذلك محاولة للحد من امتداد الصراع إلى أراضيها عدة عمليات عبور لمقاتلين تابعين للأطراف المتحاربة في السودان.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن الحرب في السودان أسفرت عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، لكن منظمات الإغاثة تقول إن العدد الحقيقي قد يكون أضعاف ذلك بكثير.

وتسبب هذا الصراع في حدوث أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث تم إجبار أكثر من 14 مليون شخص على الفرار من منازلهم، كما ساهم في تفشي الأمراض ودفع أجزاء من السودان نحو المجاعة.