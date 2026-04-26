ترامب: سنأخذ الغبار النووي الإيراني

قال الرئيس ‌الأمريكي دونالد ​ترامب اليوم الأحد إن إيران يمكنها التواصل مع الولايات المتحدة إذا كانت ترغب في ⁠التفاوض على إنهاء الحرب بين البلدين.

وذكر ترامب في مقابلة مع برنامج (ذا ‌صنداي بريفينج) على قناة فوكس نيوز "إذا أرادوا التحدث، ‌فيمكنهم القدوم إلينا أو ‌الاتصال بنا. كما تعلمون، ‌لدينا هاتف. ‌ولدينا خطوط اتصال جيدة وآمنة".

وعاد وكرر الرئيس الأمريكي عزم بلاده على أخذ "الغبار النووي الإيراني".

وألغى ترامب ​أمس ‌السبت ​زيارة كان من ⁠المقرر أن يقوم بها مبعوثاه ستيف ويتكوف وجاريد ​كوشنر ⁠إلى ⁠باكستان، مما شكل انتكاسة جديدة لآفاق السلام وذلك ⁠بعد أن غادر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إسلام اباد عقب إجرائه محادثات مع مسؤولين ‌باكستانيين فقط.

وعاد عراقجي بعد ذلك إلى ​باكستان على الرغم من غياب المسؤولين الأمريكيين.