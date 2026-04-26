ترامب تعليقاً على إطلاق النار: المؤثرون هم المستهدفون

اعتبر دونالد ترامب أن المؤثرين هم الذين يتعرضون للاستهداف، وذلك بعدما اقتحم مسلح نقطة أمنية خارج قاعة حفلات في فندق بواشنطن، حيث كان يقام حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض، في أحدث حلقة من سلسلة حوادث طالت الرئيس الأميركي الجمهوري.

وخلال إحاطة في البيت الأبيض بعد حادثة إطلاق النار، سأل صحافي ترامب "لماذا تعتقد أن هذا الأمر يتكرر معك؟".

وربط ترامب (79 عاما) في إجابته بين تلك الحوادث، ومكانته بين رؤساء الولايات المتحدة على مر التاريخ.

وقال ترامب "حسنا، كما تعلمون، لقد درست الاغتيالات... وأقول لكم إن أكثر الناس تأثيرا، أولئك الذين يُحدثون الأثر الأكبر، انظروا الى أبراهام لينكولن... أولئك الذين يُحدثون الأثر الأكبر، هم من يُستهدفون".

وأضاف "يؤسفني أن أقول إنني أتشرف بذلك، لكنني أنجزت الكثير. لقد غيرنا البلاد، وكثير من الناس غير راضين عن ذلك. لذا أعتقد أن هذه هي الإجابة".

وسبق لترامب أن نجا من محاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي عام 2025. وهو قال "أعيش حياة طبيعية إلى حد كبير، نظرا الى أنها حياة محفوفة بالمخاطر".

وأضاف "كثير من الناس، كما تعلمون... يُصابون بانهيار. صراحة، لستُ كذلك".

وتحدث ترامب بتقدير حيال الصحافة التي سبق أن اعتبرها "عدو الشعب"، مؤكدا تضافر "قدر هائل من المحبة والتكاتف" بعد الحادثة.

وقال ترامب إن مكان إقامة العشاء في فندق واشنطن هيلتون "لم يكن آمنا بشكل كاف"، معتبرا أن ذلك يؤكد ضرورة بناء قاعة الحفلات الجديدة التي يقوم بإنشائها في البيت الأبيض، وتقدّر كلفتها بنحو 400 مليون دولار.