فنلندا تنسحب من معاهدة الألغام الأرضية المضادة للأفراد

وافق برلمان فنلندا على الانسحاب من معاهدة حظر استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد التي سبق أن انضمت إليها عام 2012 لتلتحق بهذا القرار إلى عدد من جيرانها في حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وذكرت وسائل الإعلام أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من الإخطار الرسمي الذي توجهه فنلندا إلى الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الجيش الفنلندي قال إنه يرى أنه بحاجة إلى الألغام الأرضية للدفاع عن البلاد.

وكانت جمهوريات البلطيق - لاتفيا وليتوانيا وإستونيا - قد اتخذت قرارات مماثلة بالفعل بالانسحاب من المعاهدة وكذلك بولندا لينضافوا إلى الدول التي لم توقع على معاهدة أوتاوا التي دخلت حيز التنفيذ في مارس 1999، وتحظر استخدام الألغام الأرضية وتخزينها وإنتاجها ونقلها.