ترامب: إطلاق النار لن يثنيني عن الفوز في حرب إيران

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأنه كان الهدف المحتمل في حادث إطلاق النار الذي وقع خلال حفل العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض في واشنطن، بعدما اقتحم رجل مسلح نقطة تفتيش أمنية داخل موقع الفعالية.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده بعد حادثة إطلاق النار، إنه يعتقد أن المهاجم تصرف بمفرده، مضيفاً: "يعتقدون أن المهاجم تحرك بشكل منفرد، وأنا أعتقد ذلك أيضاً". ورداً على سؤال مباشر بشأن ما إذا كان هو المستهدف، قال: "أعتقد ذلك".

وأكد الرئيس الأمريكي أن الحادثة لن تؤثر على مواقفه السياسية، مشدداً على أنها "لن تثنيني عن الفوز في حرب إيران"، في إشارة إلى استمرار نهجه المتشدد في السياسة الخارجية.

تفاصيل الهجوم وإصابة عنصر أمني

وكشف ترامب أن المشتبه به كان يحمل عدداً من الأسلحة ويرتدي سترة واقية من الرصاص، مشيراً إلى أنه تمكن من اقتحام نقطة تفتيش أمنية قبل أن يتم التصدي له، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد إنفاذ القانون.

من جانبه، أفاد مسؤول أمني أن المهاجم كان مسلحاً ببندقية ومسدس إضافة إلى عدة أسلحة بيضاء، في حين أكد القائم بأعمال وزير العدل أنه تم توجيه اتهامين رسميين للمشتبه به، على أن يمثل أمام المحكمة يوم الاثنين.

تحقيقات أولية: لا شركاء آخرين

وفي السياق، قالت رئيسة بلدية واشنطن إنه "لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بوجود ضالعين آخرين في الحادث"، موضحة أن مسلحاً واحداً اقتحم نقطة تابعة لجهاز الخدمة السرية داخل الردهة، وتم إيقافه سريعاً من قبل أحد أفراد الجهاز.

كما أفادت مصادر لوكالة "أسوشيتد برس" بأن المشتبه به رجل يبلغ من العمر 31 عاماً من ولاية كاليفورنيا.

انتقادات لمستوى التأمين

وفي تقييمه لموقع الحادث، اعتبر ترامب أن الفندق الذي استضاف الحفل، وهو فندق هيلتون واشنطن، "ليس مبنى آمناً بشكل خاص"، رغم استضافته فعاليات سياسية كبرى منذ افتتاحه عام 1965.

ورداً على تساؤلات بشأن ضرورة إعادة النظر في تنظيم الفعاليات داخل الأماكن المغلقة، قال ترامب: "لا أستطيع أن أفعل ذلك"، في إشارة إلى صعوبة تغيير طبيعة هذه المناسبات.

توتر أمني وترقب للمحاكمة

ويأتي الحادث في وقت حساس تشهده العاصمة الأمريكية، حيث يسلط الضوء على التحديات الأمنية المرتبطة بالفعاليات الكبرى التي تجمع مسؤولين وصحفيين، وسط ترقب لما ستسفر عنه التحقيقات والمحاكمة المرتقبة للمشتبه به.