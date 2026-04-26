ترامب يدعو الأمريكيين لحل مشاكلهم سلمياً.. ومطلق النار مريض نفسياً

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حادثة إطلاق النار التي وقعت خلال حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض في العاصمة واشنطن أظهرت "وحدة رائعة" بين الأمريكيين، داعياً إلى معالجة الخلافات بطرق سلمية، فيما أشار إلى أن المشتبه به "يعاني من اضطرابات نفسية".

وأوضح ترامب، في مؤتمر صحفي عقب الحادث، أن إطلاق النار أسفر عن إصابة ضابط واحد فقط، مؤكداً أن حالته "جيدة جداً"، وأنه تواصل معه شخصياً.

وأضاف أن السلطات تمكنت من إلقاء القبض على المهاجم، وهو من ولاية كاليفورنيا، مرجحاً أنه تصرف بمفرده، مع استمرار التحقيقات للتأكد من ملابسات الواقعة.

وقال: "رأيت كيف تصرف الجميع بطريقة رائعة"، مشيراً إلى أن الحفل سيتم تنظيمه مجدداً خلال 30 يوماً.

لحظات ارتباك وإخلاء سريع

وفي وصفه للحظات الأولى للحادث، أوضح ترامب أنه لم يدرك في البداية ما يجري، قائلاً: "ظننت أنها صينية تسقط على الأرض، ثم قيل إنه إطلاق نار".

وأضاف أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب أبدت قلقها من الأصوات، قبل أن يتم إخلاء المكان بسرعة وفق الإجراءات الأمنية.

وأشار إلى أن عناصر جهاز الخدمة السرية تصرفوا بكفاءة عالية، رغم محاولاته إقناعهم بالاستمرار في الفعالية، إلا أنهم أصروا على تطبيق البروتوكولات الأمنية.

تفاصيل الحادث

وكانت السلطات قد أخلت قاعة المأدبة في فندق هيلتون واشنطن، حيث كان مئات الصحفيين والشخصيات العامة ينتظرون خطاب الرئيس.

ووفق شهود عيان، سُمع دوي ما بين خمس إلى ثماني طلقات نارية، ما أدى إلى حالة من الهلع، حيث احتمى الحضور تحت الطاولات، فيما انتشرت قوات الأمن داخل المبنى.

وأكدت التقارير أن إطلاق النار وقع خارج قاعة العشاء، وتمكنت الأجهزة الأمنية من "تحييد" المشتبه به في بهو الفندق قبل دخوله إلى القاعة.

وشهد الموقع انتشاراً مكثفاً لعناصر الشرطة والحرس الوطني، مع تحليق مروحيات فوق المنطقة، بينما فُرضت إجراءات أمنية مشددة ومنع الدخول مجدداً بعد الإخلاء.

شخصيات بارزة في موقع الحادث

وكان من بين الحاضرين نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير الخارجية ماركو روبيو، الذين تم إجلاؤهم جميعاً دون تسجيل إصابات.

تأكيدات رسمية وتحقيقات مستمرة

من جهته، أعلن جهاز الخدمة السرية أن الرئيس والسيدة الأولى "بخير"، وأن مشتبهاً به واحداً قيد الاحتجاز، مشيراً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد كافة تفاصيل الحادث.

وفي تعليق لاحق عبر منصة “"روث سوشيال"، أشاد ترامب بسرعة استجابة أجهزة الأمن، قائلاً إنها تصرفت "بشجاعة وكفاءة عالية"، مؤكداً أن السلطات ستكشف عن مزيد من المعلومات فور توفرها.

واختتم الرئيس الأمريكي تصريحاته بدعوة المواطنين إلى نبذ العنف، قائلاً: "أطلب من الأمريكيين حل مشاكلهم بطريقة سلمية… نريد أن نجعل أمريكا بلداً عظيماً".