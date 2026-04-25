نيران حرب أوكرانيا تطال رومانيا.. سقوط مسيّرة وإجلاء 200 شخص

أعلنت رومانيا عن تحطّم طائرة مسيّرة على أراضيها السبت إثر هجوم روسي على أوكرانيا المجاورة، ما اضطرّها لإجلاء أكثر من 200 شخص.

وقالت وزارة الدفاع في بيان "صباح السبت 25 أبريل، استأنفت القوات الروسية هجمات بالطائرات المسيّرة ضدّ أهداف مدنية وبنى تحتية في أوكرانيا قرب النهر الحدودي مع رومانيا في مقاطعة تولتشيا".

من جهتها، أفادت فرق الطوارئ في بيان منفصل بأن "طائرة مسيّرة تحطّمت في منطقة مأهولة بالسكان"، مشيرة إلى وجود "حمولة متفجرة محتملة".

ومنذ انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، شهدت رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مرارا انتهاك مجالها الجوي وسقوط حطام طائرات مسيّرة على أراضيها.

لكن وسائل إعلام محلية قالت إن هذه هي المرّة الأولى التي يتسبّب فيها حطام طائرات مسيّرة روسية بأضرار مادية داخل الأراضي الرومانية.

وفي حين لم تُسجَّل إصابات بشرية، تضرر عمود كهرباء ومنزل، وفق السلطات التي قرّرت قطع إمدادات الغاز في المنطقة كإجراء احترازي.

وفي العام 2025، أقرّت رومانيا قانونا يجيز لها إسقاط الطائرات المسيّرة التي تنتهك مجالها الجوي، إلا أنه لم يتم تطبيق هذا الإجراء إلى الآن.