مبعوثا واشنطن يتوجّهان إلى باكستان لبدء جولة مفاوضات جديدة مع إيران

توجّه مبعوثا الولايات المتحدة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى العاصمة الباكستانية السبت في مسعى لإطلاق جولة مفاوضات جديدة مع إيران.

وأفاد البيت الأبيض أن ويتكوف وكوشنر غادرا إلى إسلام آباد حيث سيجريان "محادثات شخصيا" مع ممثّلين عن الجانب الإيراني.

ووصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة إلى إسلام آباد حيث التقى قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الذي يؤدي دورا مركزيا في جهود الوساطة الباكستانية.

ويعد إبرام اتفاق ينهي حرب الشرق الأوسط مسألة غاية في التعقيد رغم الحاجة الملحّة لإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي بالنسبة لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وذكرت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن المبعوثين الأمريكيين سيزوران باكستان "لإجراء محادثات... مع ممثلين عن الوفد الإيراني".

وأشارت إلى أن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس الذي قاد أول جولة مفاوضات في إسلام آباد قبل أسبوعين لن ينضم إلى المحادثات في الوقت الراهن لكنه سيكون على أهبة الاستعداد "للسفر إلى باكستان إذا لزم الأمر".

تشديد أوروبي على ضرورة فتح هرمز

شدد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا الجمعة أنه "يجب إعادة فتح مضيق هرمز فورا، من دون قيود أو رسوم، بما يتوافق تماما مع القانون الدولي ومبدأ حرية الملاحة. هذا أمر حيوي للعالم أجمع".