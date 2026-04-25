ترامب يمدد إعفاءً يسمح للسفن الأجنبية بنقل البضائع بين الموانئ الأمريكية

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة، عن تمديد إعفاء يسمح للسفن الأجنبية بنقل البضائع بين الموانئ الأمريكية، وذلك بهدف تسهيل نقل النفط والأسمدة داخل الولايات المتحدة في ظل اضطراب الإمدادات بسبب الحرب في إيران.

وكان من المقرر أن ينتهي سريان الإعفاء في 17 مايو، قبل أن يتم تمديده لتسعين يوما أخرى حتى منتصف أغسطس.

وقالت تايلور روجرز المتحدثة باسم البيت الأبيض "أظهرت بيانات جديدة جُمعت منذ إصدار الإعفاء الأولي، أن كميات أكبر بكثير من الإمدادات وصلت بشكل أسرع إلى الموانئ الأمريكية".

وأضافت "سيساعد هذا التمديد على ضمان استمرارية إمدادات منتجات الطاقة الحيوية والمواد الصناعية والمستلزمات الزراعية".

وأكدت تمديد ترامب الإعفاء للسفن التي ترفع علما أجنبيا لمدة 90 يوما.

وتسببت الحرب الأمريكية الإسرائيلية في إيران بإغلاق مضيق هرمز الذي يعد طريقا رئيسيا لنقل النفط والغاز، ما أدى إلى اضطراب الإمدادات في الاسواق العالمية وارتفاع الأسعار بشكل حاد.

كما ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة، ما زاد الضغط على ميزانيات الأسر قبيل انتخابات التجديد النصفي الحاسمة.

وبموجب قانون جونز لعام 1920 الذي يهدف إلى تشجيع بناء السفن الأمريكية، يجب على السفن التي تنقل البضائع بين موانئ الولايات المتحدة أن تكون أمريكية الصنع والملكية والتسجيل وترفع العلم الأمريكي.

لكن في مارس ومع تفاقم التداعيات الاقتصادية للحرب، منحت إدارة ترامب السفن الأجنبية إعفاءً مؤقتا للعمل بين الموانئ الأمريكية لمدة 60 يوما.

ولا تزال أسعار النفط مرتفعة، حتى بعد انخفاضها عن مستوياتها القياسية الأخيرة.