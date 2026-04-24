ميرتس يستبعد عضوية فورية لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي





قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس الجمعة إنه لا توجد فرصة لانضمام أوكرانيا "فورا" إلى الاتحاد الأوروبي، لكنه أشار إلى إمكانية مشاركة كييف في اجتماعات دول التكتل دون أن يكون لها حق التصويت.

وتكثف أوكرانيا مساعيها للانضمام للاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة مع تصديها لحرب روسيا لأراضيها.

وعرقل رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان مساعي كييف، لكن هزيمته في الانتخابات في وقت سابق من هذا الشهر أثارت آمالا بإمكانية الانتقال إلى المرحلة التالية.

ويؤيد قادة الاتحاد الأوروبي عموما المضي قدما بذلك من خلال افتتاح "الجولات الأولى" من المفاوضات.

لكن لا يوجد اهتمام يُذكر بتسريع انضمام كييف، ما دفع البعض إلى اقتراح منحها مزايا مؤقتة محتملة.

وقال ميرتس عقب قمة الاتحاد الأوروبي في قبرص التي حضرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "من الواضح للجميع أن انضمام أوكرانيا الفوري إلى الاتحاد الأوروبي غير ممكن بالطبع".

وأضاف ميرتس "أريد أيضا إتاحة اندماج أوثق في المؤسسات الأوروبية، مثلا من خلال المشاركة في المجالس الأوروبية دون حق التصويت".

وقبيل انعقاد القمة في قبرص رفض زيلينسكي أي خطط لمنح كييف وضعا أقل من العضوية الكاملة.

وشدد على أن كييف "لا تحتاج إلى مزايا رمزية في الاتحاد الأوروبي".

وقال للصحافيين "نحن ندافع عن القيم الأوروبية المشتركة. وأعتقد أننا نستحق عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي".

وتحاول أوكرانيا الحفاظ على زخم انضمامها للاتحاد، وتخشى أن تؤدي أي حلول مؤقتة مقترحة إلى استمرار هذا المأزق لسنوات.