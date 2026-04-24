ميلوني تدعو للحفاظ على وحدة حلف شمال الأطلسي





دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الجمعة أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى التماسك، بعد تقرير إعلامي أفاد بأن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ إجراءات ضد إسبانيا لرفضها دعم العمليات ضد إيران.

وقالت ميلوني للصحافيين خلال مشاركتها في قمة الاتحاد الأوروبي في العاصمة القبرصية نيقوسيا "على الناتو أن يحافظ على وحدته. أعتقد أن هذا مصدر قوة".

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي لم تسمّه أن البنتاغون حدد إجراءات محتملة لمعاقبة حلفاء على خلفية استجابتهم للحرب الإيرانية، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف.

ولا تتضمن معاهدة الناتو بنودا تسمح بتعليق عضوية أعضاء في الحلف أو طردهم.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرارا أعضاء الناتو لرفضهم تقديم المزيد من المساعدة في الحرب الإيرانية، معتبرا ذلك بمثابة خيانة.

ولم يسمح بعض أعضاء الناتو، بما في ذلك فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، للطائرات العسكرية الأميركية المشاركة في الحرب بالتحليق فوق أراضيهم أو استخدام قواعدهم.

ورفضت بريطانيا في البداية السماح للطائرات الأميركية بالإقلاع من قواعدها في مهام "دفاعية" خلال النزاع، لكنها أذنت بذلك في وقت لاحق.

كما حاول ترامب دون جدوى، حثّ الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو على إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز المغلق بفعل التهديدات الإيرانية والهجمات العسكرية.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي ذكرت تقارير أن بلاده مستهدفة بتعليق العضوية، الجمعة إنه "غير قلق" مؤكدا أن بلاده "عضو موثوق" في الحلف الأطلسي.

وفيما يثير ترامب مزيدا من التساؤلات بشأن ما إذا كانت واشنطن ستسهم في الدفاع عن حلفائها في الناتو، يستعد الاتحاد الأوروبي لوضع "خطة" لكيفية تفعيل بند المساعدة المتبادلة لديه في حال تعرّض أي دولة لهجوم.

وشددت ميلوني على أن حلف شمال الأطلسي سيظل ركيزة في الدفاع عن أوروبا، لكن الدول الأوروبية بحاجة للاضطلاع بدور أكبر في ضمان أمنها.

وأضافت "يجب أن نعمل على تعزيز الركيزة الأوروبية لحلف الناتو والتي يجب أن تُكمّل الركيزة الأميركية".