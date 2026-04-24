ربح 400 ألف دولار.. ملاحقة جندي أمريكي راهن على سقوط مادورو

وجّهت السلطات القضائية الأمريكية تهمة الاحتيال إلى جندي أمريكي يُشتبه في أنه جمع أكثر من 400 ألف دولار بالمراهنة على سقوط الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بحسب ما أعلنت وزارة العدل الخميس.

واتُهم الجندي باستخدام معلومات سرية للمراهنة على تدخل الولايات المتحدة في فنزويلا في الثالث من يناير على موقع "بوليماركت".

وكان لهذا الجندي "وصول لمعلومات حساسة وغير مُعلنة تتعلق بهذه العملية" فاستغلها للمراهنة، وفق بيان وزارة العدل الأمريكية.

وحقق هذا الرجل البالغ من العمر 38 عاما أكثر من 400 ألف دولار من هذه المراهنات منذ ديسمبر.