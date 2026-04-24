ترامب "يشك" في مشاركة بوتين بقمة مجموعة العشرين في فلوريدا

أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس بأنه "يشك" في أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في ديسمبر في فلوريدا.

ورد ترامب على سؤال أحد الصحافيين عن توجيه دعوة لبوتين قائلا "بصراحة، أشك في حضوره".

وأضاف ترامب "أعتقد أنه يجب التحدث مع الجميع".

وكان مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض قد أكد لوكالة فرانس برس الخميس أن روسيا ستُدعى إلى قمة مجموعة العشرين.

ومن جهتها، لم تُعلن موسكو بعد ما إذا سيحضر رئيسها فلاديمير بوتين شخصيا.

وقال المسؤول في البيت الأبيض طالبا عدم الكشف عن هويته "لم تُوجه أي دعوة رسمية بعد، لكن روسيا عضو في مجموعة العشرين وستكون مدعوة لحضور الاجتماعات الوزارية وقمة القادة"، المزمع عقدها في منتجع غولف تملكه عائلة ترامب.

وكانت وكالات أنباء روسية نقلت عن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين قوله الأربعاء إن بلاده دُعيت للمشاركة في القمة "على أعلى مستوى".

وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الخميس، أن مسألة مشاركة فلاديمير بوتين شخصيا في القمة لم تُحسم بعد.

وقال بيسكوف خلال مؤتمره الصحافي اليومي "لم يُتخذ أي قرار بهذا الشأن بعد، لكن روسيا شاركت في كل قمة على المستوى المناسب. ومع اقتراب موعد القمة، سيُتخذ قرار بشأن شكل مشاركتنا".

ولم يحضر بوتين قمة مجموعة العشرين السابقة في جوهانسبرغ في نوفمبر 2025، بسبب مذكرة توقيف صادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" على خلفية الحرب في أوكرانيا. ومثّل موسكو مستشاره الاقتصادي، مكسيم أوريشكين، في جنوب إفريقيا.

وتتولى الولايات المتحدة الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين هذا العام وهي منتدى للتعاون الاقتصادي بين أبرز الاقتصادات المتقدمة والناشئة في العالم.