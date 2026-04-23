«الناتو»: إيران تبث الرعب والفوضى

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، مارك روته، إن إيران تبث الرعب والفوضى، مؤكداً من أنقرة أن الحلف سيقوم دائماً بما يلزم للدفاع عن تركيا، الدولة العضو التي استهدفت بأربعة صواريخ إيرانية خلال الشهر الماضي.

وأوضح روته أن «إيران تبث الرعب والفوضى، ويظهر تأثير ذلك بشكل كبير في تركيا.

خلال الأسابيع الأخيرة نجح الناتو في اعتراض أربعة صواريخ باليستية إيرانية كانت متجهة نحو تركيا».

وتابع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، الذي من المقرر أن تعقد دوله الأعضاء الـ32 قمة مطلع يوليو في العاصمة التركية، إن «الناتو على أهبة الاستعداد لمثل هذه التهديدات، وسيفعل دائماً كل ما يلزم للدفاع عن تركيا وكل الدول الأعضاء».