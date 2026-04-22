ليندسي غراهام: حصار إيران قد يصبح عالمياً قريباً

قال السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام، عقب اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن قرار الإبقاء على الحصار المفروض على إيران يُعد «قرارًا حكيمًا للغاية».

وأكد غراهام أن القرار يحدّ بشكل كبير من قدرة طهران، التي وصفها بأنها «أكبر دولة راعية للإرهاب»، على مواصلة هذا النهج.

وأضاف غراهام أنه لا يتوقع فقط استمرار هذا الحصار إلى حين إبداء إيران التزامًا بتغيير سلوكها، بل يرجّح أيضاً أن يتسع نطاقه ليصبح عالمياً في المستقبل القريب.

وحذّر من أن الجهات التي تُساعد أو تفكر في مساعدة النظام الإيراني في توزيع نفطه، الذي قال إنه يُموّل الإرهاب، "تُخاطر بحياتها".

وأشاد غراهام بترامب وفريقه، معتبرًا أن هذه المرحلة تمثل أفضل فرصة منذ عام 1979 لتغيير سلوك النظام الإيراني، معرباً عن أمله في أن يتحقق ذلك عبر المسار الدبلوماسي.