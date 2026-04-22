بريطانيا تحظر التدخين على الأشخاص المولودين بعد 2008

أقر البرلمان البريطاني مشروع قانون يحظر على أي شخص وُلد بعد عام 2008 شراء التبغ في المملكة المتحدة، في خطوة يأمل الوزراء أن تسهم في خلق "جيل خالٍ من التدخين".

وبموجب قانون التبغ والسجائر الإلكترونية، لن يتمكن أي شخص وُلد في أو بعد 1 يناير 2009 من الحصول على التبغ بشكل قانوني في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وذلك في إطار جهود تهدف إلى إنقاذ الأرواح وتقليل العبء على هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

ومن المتوقع أن يدخل مشروع القانون حيّز التنفيذ الأسبوع المقبل بعد حصوله على الموافقة الملكية.

وكان المشروع قد بدأ رحلته التشريعية في 5 نوفمبر 2024، قبل أن يستكمل مراحله في مجلسي البرلمان، حيث وافق مجلس اللوردات يوم الثلاثاء على التعديلات التي أدخلها مجلس العموم.

ويأمل الوزراء أن يؤدي هذا التشريع تدريجياً إلى إنهاء بيع منتجات التبغ بشكل كامل، وكسر حلقة الإدمان وما يرتبط بها من أضرار صحية واجتماعية.

وتشير البيانات إلى أن التدخين يتسبب في دخول نحو 400 ألف شخص إلى المستشفيات سنوياً، ووفاة حوالي 64 ألفاً في إنجلترا وحدها.

كما يكلّف علاج الأمراض المرتبطة بالتبغ، مثل السرطان وأمراض القلب، هيئة الخدمات الصحية الوطنية نحو 3 مليارات جنيه إسترليني سنوياً.

وبالإضافة إلى ذلك، تُقدّر التكاليف الإجمالية التي يتحملها المجتمع في إنجلترا بسبب التدخين بما يتراوح بين 21.3 مليار و27.6 مليار جنيه إسترليني سنوياً، ويرجع الجزء الأكبر منها إلى انخفاض الإنتاجية.