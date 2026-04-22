انقسام إيراني حاد يعرقل المفاوضات.. وترامب: أمر غير مفاجئ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران تعاني من انقسام أثّر على مسار المفاوضات وحال دون التوصل إلى اتفاق.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى ذلك، عبر منشور على تروث سوشال، عندما أعلن عن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران: "استناداً إلى حقيقة أن حكومة إيران تعاني من انقسام حاد، وهو أمر غير مفاجئ، وبناءً على طلب المشير عاصم منير ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، طُلب منا تعليق هجومنا على إيران إلى حين تمكّن قادتها وممثلوها من التوصل إلى مقترح موحّد".

وأضاف ترامب"وعليه، فقد وجّهتُ قواتنا العسكرية إلى مواصلة الحصار، مع البقاء في حالة جاهزية تامة من جميع النواحي. كما سنقوم بتمديد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم هذا المقترح والانتهاء من المناقشات، أياً تكن نتائجها".