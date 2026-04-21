تعاون دفاعي جديد بين فرنسا وبولندا





أعطى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الاثنين زخما جديدا لتعاون بلديهما في مجالات الردع النووي والأقمار الصناعية العسكرية والصناعات الدفاعية، وذلك خلال لقاء في غدانسك في شمال بولندا.

وقال ماكرون "سيكون هناك عملٌ من الآن حتى الصيف سيمكننا من إحراز تقدم ملموس" في مجال الردع النووي.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع توسك "من بين الأمور التي سننظر فيها بالتأكيد تبادل المعلومات، والتدريبات المشتركة، وإمكانية نشر" طائرات فرنسية مسلحة نوويا في بولندا.

كما ذكر أن باريس ووارسو ستناقشان دعم القوات التقليدية البولندية لقدرة الردع الفرنسية في مجالات "الدفاع أرض-جو، والصواريخ البعيدة المدى، وأنظمة الإنذار المبكر، والفضاء".

وقال رئيس الوزراء البولندي "تعاوننا، سواء في المجال النووي أو التدريبات المشتركة، لا يعرف حدودا".

خلال اللقاء، وقّعت شركتا إيرباص وتاليس الأوروبيتان العملاقتان ومجموعة رادمور البولندية اتفاقية لتطوير قمر صناعي للاتصالات العسكرية لحساب القوات المسلحة البولندية، وذلك بحضور وزيرة الجيوش الفرنسية كاترين فوتران ووزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش، بحسب بيان مشترك صادر عن الشركات الثلاث.

بالإضافة إلى الوزيرة الفرنسية، رافق الرئيس الفرنسي إلى غدانسك وزراء الشؤون الأوروبية والطاقة والثقافة.

تُعد قمة غدانسك أول تطبيق ملموس لمعاهدة الصداقة والتعاون المعزز الموقعة في 9 مايو 2025 في نانسي (شرق فرنسا)، والتي رفعت بولندا إلى مستوى الحلفاء الرئيسيين لفرنسا وبينهم ألمانيا.

استثمرت بولندا بكثافة في تحديث قواتها المسلحة خلال السنوات الأخيرة. وبحلول العام 2026، من المتوقع أن يتجاوز إنفاقها العسكري 4,8 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، متجاوزة بذلك كثرا من شركائها الأوروبيين، ما يجعل ميزانيتها من بين الأعلى في حلف شمال الأطلسي.

إلى ذلك سعت بولندا إلى تعزيز قدراتها الدفاعية من خلال تقديم "طلبات ضخمة لشراء طائرات مقاتلة أميركية من طراز إف-35، ومروحيات أباتشي هجومية، وصواريخ باتريوت، ودبابات أبرامز"، بحسب ما أفاد دبلوماسي أوروبي مطلع على الملف.

وفي سياق منفصل، رحّب ماكرون وتوسك بعودة المجر إلى كنف أوروبا بعد الهزيمة الانتخابية لرئيس الوزراء فيكتور أوربان الذي كان قد رسّخ نفسه زعيما قوميا غير ليبرالي داخل الاتحاد الأوروبي.

في هذا السياق، أعرب ماكرون عن تفاؤله بإمكانية صرف قرض أوروبي لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، كانت المجر في عهد أوربان تعرقله.

وقال ماكرون "مع رحيل أوربان، يبزغ فجر عهد جديد في المجر... وعهد جديد في أوروبا".