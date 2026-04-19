بيونغ يانغ تطلق صواريخ بالستية عدة باتجاه البحر

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية اختبرت إطلاق صواريخ بالستية عدة اليوم الأحد، في أحدث عمليات الإطلاق التي تجريها الدولة النووية.

وتُضاف عمليات الإطلاق الأحد إلى سلسلة اختبارات للأسلحة أجرتها بيونغ يانغ في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك لصواريخ بالستية وصواريخ كروز مضادّة للسفن الحربية وذخائر عنقودية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية "رصد جيشنا عدة صواريخ بالستية قصيرة المدى أطلقت من منطقة سينبو في كوريا الشمالية قرابة الساعة 06,10 (21,10 ت غ) باتجاه بحر الشرق"، في إشارة إلى المسطح المائي الذي يعرف أيضا باسم بحر اليابان.

وأضاف البيان "حلّقت الصواريخ على مسافة 140 كيلومترا تقريبا وتجري السلطات الاستخباراتية لكل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تحليلا مفصّلا لمواصفاتها الدقيقة".