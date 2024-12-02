شولتس يعلن عن مساعدات عسكرية ألمانية أثناء زيارة مفاجئة لأوكرانيا

قام المستشار الألماني أولاف شولتس الاثنين بزيارة لم تكن معلنة مسبقا إلى كييف لتأكيد دعم برلين لها، بعدما بات أول حليف رئيسي لأوكرانيا منذ فترة طويلة يتحدّث إلى الرئيس فلاديمير بوتين لحضه على التفاوض.

تأتي الزيارة في ظل تراجع القوات الأوكرانية على خط الجبهة وعلى وقع المخاوف حيال مستقبل الدعم الأمريكي مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير.

أطلقت روسيا وابلا من مئات المسيرات قبل ساعات على وصول شولتس، أسفرت عن سقوط قتيل وثلاثة جرحى في مدينة تيرنوبيل في غرب أوكرانيا.

وأفاد شولتس بأنه سيلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ويعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 650 مليون يورو (680 مليون دولار) سيتم تسليمها لأوكرانيا بحلول نهاية العام.

وقال المستشار الألماني الذي يواجه انتخابات يسعى للفوز فيها بولاية جديدة في فبراير بعدما انهار ائتلافه الحاكم الشهر الماضي "أرغب بالتوضيح من هنا بأن ألمانيا ستبقى أقوى داعم لأوكرانيا في أوروبا".