نتائج الانتخابات الرئاسية في البيرو ..منتصف مايو

أفادت مسؤولة بيروفية رفيعة أن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لن تُعلن قبل منتصف مايو، وذلك عقب عملية تصويت اتسمت بالفوضى.

وقالت يسيكا كلافيهو، الأمينة العامة للهيئة الوطنية للانتخابات، أعلى سلطة قضائية انتخابية في البيرو، لإذاعة "آر بي بي"، إنها تتوقع "صدور نتائج الانتخابات الرئاسية اللازمة لتحديد المرشحين اللذين سيخوضان جولة الإعادة، بحلول منتصف مايو تقريبا".

وبعد فرز 93.4% من الأصوات الأحد الماضي، كانت المرشحة اليمينية كيكو فوجيموري متقدمة بنسبة 17%، يليها اليساري روبرتو سانشيز بـ12% من الأصوات والمحافظ المتشدد رافاييل لوبيز ألياغا بـ11.9%.

وعزت كلافيهو بطء فرز الأصوات إلى مراجعة أكثر من 15 ألف بطاقة اقتراع متنازع عليها.

وخاض الانتخابات الرئاسية 35 مرشحا، وهو رقم قياسي في هذه الدولة.

وشهدت الانتخابات تأخيرات في تسليم مواد الاقتراع، مما اضطر السلطات إلى تمديد التصويت ليوم في بعض مناطق العاصمة ليما.

ومع ذلك، منحت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي انتخابات البيرو شهادة نزاهة، مشيرة إلى أنها لم تجد أي عناصر ملموسة تثبت حصول تزوير في هذه المرحلة.