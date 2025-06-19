انفجار صاروخ ستارشيب من سبايس إكس جراء عطل كارثي

انفجر صاروخ ستارشيب التابع لشركة "سبايس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك، خلال تجارب روتينية في قاعدة ستاربيس في ولاية تكساس، من دون وقوع جرحى، على ما أعلنت السلطات المحلية الخميس.

وقالت سلطات مقاطعة كامرون في ولاية تكساس، عبر صفحتها في فيسبوك "عند الساعة 23,01 (بالتوقيت المحلي) الأربعاء، وخلال اختبار روتيني في ستاربيس في تكساس، تعرض صاروخ ستارشيب 36 التابع لشركة سبايس إكس لعطل كارثي وانفجر".

وأضافت "لحسن الحظ، لم تُسجل أي إصابات حتى الآن. واتُّخذت سريعا إجراءات طارئة، فيما يجري التحقيق لتحديد سبب الحادثة".

وأكدت "سبايس إكس"، في منشور عبر منصة اكس، أنّ "صاروخ ستارشيب الذي كان يجري تحضيره لإجراء اختبار عاشر له، تعرّض لخلل كبير وهو مثبّت على منصة اختبار في ستاربيس"، مضيفة أن "منطقة أمان كانت مفروضة حول الموقع طوال العملية" وأن "جميع الأفراد بأمان ولم يُصابوا بأذى".

وأضافت "تنشط فرقنا في ستاربيس لجعل موقع الاختبار ومحيطه المباشر آمنا بالتعاون مع السلطات المحلية"، مؤكدة "عدم وجود أي خطر على السكان".