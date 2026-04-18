ترامب يوقع أمراً لتسريع النظر في أدوية ذات تأثير نفسي





وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدارته اليوم السبت بتسريع وتيرة مراجعة أدوية محددة ذات تأثير نفسي، من بينها إيبوجايين، الذي يدعمه مؤخرا المحاربون القدماء والنواب المحافظون رغم مخاطره الصحية الجسيمة.

يشار إلى أن إيبوجايين محظور بموجب الفئة الخاضعة لأكبر قيود من جانب الحكومة الفيدرالية للأدوية التي تنطوي على أكبر مخاطر. لكن الإدارة تتخذ خطوات لتسهيل الوصول إلى الأدوية ذات التأثير النفسي التي قال ترامب إن الهيئات الفيدرالية حددتها بالفعل باعتبارها إنجازات محتملة.

وذكر ترامب لدى توقيعه أمرا تنفيذيا بشأن الأدوية: "إن الأمر الصادر اليوم سيضمن أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض الوهن سيحصلون آخيرا على فرصة لاستعادة حياتهم ويقضون حياة أسعد".

وقال الرئيس إن الأمر الذي أصدره سيساعد "بشكل كبير في تسريع" الوصول إلى البحث و والعلاجات المتعلقة بالعقاقير ذات التاثير النفسي. وأضاف: "إذا تبين أن هذه العقاقير جيدة بقدر ما يقول الناس، فسيكون لها تأثير هائل".