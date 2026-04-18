الصين تطلق قمراً اصطناعياً للكشف عن الغازات الدفيئة

أطلقت الصين أمس ، قمرا اصطناعيا عالي الدقة للكشف عن الغازات الدفيئة على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-4 سي".

وأقلع الصاروخ الحامل في الساعة (12:10) بتوقيت بكين من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غرب الصين.

ويتعلق الأمر بالمهمة رقم 638 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز لونغ مارش.

ويأتي هذا الإطلاق ضمن إستراتيجية الصين لتعزيز دورها في مجال التكنولوجيا الفضائية والبيئية، حيث تسعى إلى تطوير أدوات متقدمة لمراقبة الأرض من الفضاء.

كما يندرج المشروع في إطار التزامات دولية للحد من الانبعاثات وتحقيق أهداف الاستدامة.