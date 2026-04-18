اجتماع أمريكي كوبي في هافانا

التقى وفد أمريكي في الآونة الأخيرة بمسؤولين حكوميين كوبيين في هافانا عاصمة الدولة الجزيرة، في تحرك دبلوماسي جديد على الرغم من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل وقول الزعيم الكوبي هذا الأسبوع إن بلاده مستعدة للقتال إذا حدث ذلك.

والتقى مسؤول كبير في وزارة الخارجية مع حفيد الزعيم الكوبي المتقاعد راؤول كاسترو الأسبوع الماضي خلال الرحلة، وفقا لمسؤول في الوزارة، تحدث يوم الجمعة بشرط عدم الكشف عن هويته.

وقال مسؤول أمريكي ثان إن وزير الخارجية ماركو روبيو لم يكن ضمن الوفد الذي زار هافانا.

وكان مسؤولون أمريكيون قد قالوا في وقت سابق إن روبيو، وهو ابن مهاجرين كوبيين وأحد الصقور المناهضين لكوبا منذ فترة طويلة، التقى بكاسترو الأصغر في جزيرة سانت كيتس ونيفيس الكاريبية في فبراير.

وقال المسؤول بوزارة الخارجية إنه خلال الجهود الدبلوماسية غير العادية التي بذلت الأسبوع الماضي، والتي أوردها موقع "أكسيوس" في وقت سابق، حث الوفد الأمريكي كوبا على إجراء تغييرات كبيرة على اقتصادها وطريقة حكمها لأن الولايات المتحدة لن تسمح للدولة الجزيرة بأن تصبح تهديدا للأمن القومي في المنطقة.