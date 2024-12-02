بنغلاديش: تحويل 240 مليار دولار للخارج خلال حكم الشيخة حسينة

كشف تقرير صادر عن لجنة شكلها رئيس الوزراء البنغالي المؤقت محمد يونس أن ما يقرب من 16 مليار دولار تم تحويلها بشكل غير مشروع إلى خارج بنغلاديش سنويًا خلال فترة حكم رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة التي استمرت 15 عامًا ليصل المبلغ الإجمالي إلى نحو 240 مليار دولار.

وقدمت اللجنة، التي يرأسها الخبير الاقتصادي ديبابريا بهاتاشاريا، تقريراً عن حالة الاقتصاد في بنغلاديش إلى يونس يوم أمس الأحد، وفقًا لبيان حكومي.

في أغسطس الماضي، أطاح المحتجون بالشيخة حسينة بعد خمسة عشر عامًا من الحكم، وعين الجيش وزعماء الاحتجاجات يونس، الحائز على جائزة نوبل، لقيادة حكومة مؤقتة.

وقال يونس في البيان: “نشعر بالرعب عندما نعلم كيف نهبوا الاقتصاد. والجزء المحزن هو أنهم نهبوا الاقتصاد علانية. ولم يتمكن معظمنا من استجماع الشجاعة لمواجهتهم”.

وأضاف أن الوثيقة تظهر “الاقتصاد الذي ورثناه بعد انتفاضة يوليو وأغسطس الجماعية”.

وأشار التقرير إلى أن زعماء حزب الشيخة حسينة إما في السجن أو مختبئون في بنغلاديش، أو غادروا البلاد.

وفي إطار تحقيقاتها، نظرت اللجنة في سبعة مشاريع كبيرة من بين 29 مشروعًا تجاوزت تكاليف الإنفاق فيها 100 مليار تاكا (836 مليون دولار).

وقدرت التكلفة الأولية للمشاريع السبعة التي تمت دراستها بنحو 1.14 تريليون تاكا. وفي وقت لاحق، قامت حكومة حسينة بتعديل تكاليف المشروع إلى 1.95 تريليون تاكا من خلال إضافة المزيد من المكونات وتضخم أسعار الأراضي وغيرها، وفقًا للبيان.

وقال باتاتشاريا: “المشكلة أعمق مما كنا نظن”، مضيفًا أن الوثائق المكونة من 400 صفحة ستظهر “كيف أن الرأسمالية المحسوبية أنجبت الأوليغارشيين (حكم الأقلية) الذين سيطروا على صياغة السياسات”.