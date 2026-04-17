ترامب: الحرب في إيران كانت "مجرد انعطافة بسيطة"

اعتبر الرئيس دونالد ترامب الخميس أن الحرب الأمريكية في إيران كانت "مجرد انعطافة بسيطة" خلال ولايته الثانية، في ظل استطلاعات رأي حديثة تُظهر عدم شعبية الحرب لدى الشعب الأمريكي.

وفي لقاء أُقيم في لاس فيغاس بولاية نيفادا للترويج لقانون "إلغاء الضرائب على الإكراميات" للعمال الذي أقر ضمن الإصلاح الضريبي الرئيسي العام الماضي، تفاخر الرئيس البالغ 79 عاما بإنجازاته الاقتصادية منذ عودته إلى منصبه عام 2025.

وقال ترامب أمام حشد من أنصاره "حققنا أفضل اقتصاد في تاريخ بلادنا (...) رغم الانعطافة البسيطة في إيران الجميلة".

أضاف "لكن كان علينا فعل ذلك، لأنه لولا ذلك، أمور سيئة قد تحصل، أمور سيئة جدا"، في إشارة إلى القدرات النووية الإيرانية.

وأكد ترامب "نحن على وشك تحقيق النصر"، مضيفا "قضينا 17 عاما في فيتنام وخمسة أعوام في أفغانستان وأكثر من ذلك بكثير في أماكن مختلفة. أما نحن، فقد قلت إننا لم نمكث هناك سوى شهرين".