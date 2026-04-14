قاض أمريكي يرفض دعوى تشهير أقامها ترامب على وول ستريت جورنال





رفض قاض فدرالي الاثنين دعوى التشهير التي أقامها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صحيفة "وول ستريت جورنال" مطالبا بتعويضات لا تقل عن 10 مليارات دولار.

وأقام ترامب دعوى قضائية على قطب الإعلام روبرت مردوك و"وول ستريت جورنال" في يوليو مطالبا بتعويضات لا تقل عن 10 مليارات دولار

وقال القاضي دارين غيلز في حكم من 17 صفحة، إن ترامب لم يتمكّن من إثبات أن الصحيفة التي يملكها مردوك نشرت عن علم بيانات كاذبة، وهو المعيار القانوني لإثبات التشهير موضحا أن القضية رُفضت "لأن الرئيس ترامب لم يقدّم ادعاءات سائغة بأن المدعى عليهما نشرا المقال بسوء نية فعلي".

ومنح القاضي الذي عينه الرئيس الأسبق باراك أوباما، ترامب فرصة لتعديل الدعوى وإعادة تقديمها بحلول 27 أبريل.

وأفاد ناطق باسم الفريق القانوني لترامب إنه سيتم إعادة تقديم الدعوى.

وزعمت الدعوى القضائية التي تسمي أيضا اثنين من الصحافيين وشركة نيوز كورب التي يملكها مردوك كمدعى عليهم، أن مثل هذه الرسالة غير موجودة وأن الصحيفة تعمدت تشويه سمعة ترامب من خلال مقال اطّلع عليه مئات الملايين من الأشخاص.