أوربان يقر بهزيمة "مؤلمة".. بيتر ماجيار يفوز بالانتخابات المجرية





أقر رئيس الوزراء المجري المنتهية ولايته فيكتور أوربان بالهزيمة في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد، وذلك خلال خطاب مقتضب ألقاه في مقر حملته الانتخابية.

وقال الزعيم القومي إن "نتائج الانتخابات، وإن لم تكن نهائية بعد، واضحة بالنسبة لنا، هي مؤلمة لكنها لا لبس فيها. لم تُمنح لنا المسؤولية أو الفرصة للحكم"، مضيفا أنه "هنأ الحزب الفائز".

قبيل ذلك، أعلن منافسه، المحافظ المؤيد لأوروبا بيتر ماجيار، أنه تلقى مكالمة من أوربان لتهنئته على فوزه في الانتخابات، وذلك في منشور على فيسبوك.

وبحسب بيانات مكتب الانتخابات، وبعد فرز 66,69% من الأصوات، سيحصد حزب "تيسا" الذي يتزعمه ماجيار 137 من إجمالي 199 مقعدا في البرلمان المجري، ما يشكل أغلبية ساحقة تبلغ ثلثي المقاعد تتيح له تنفيذ إصلاحات دستورية.