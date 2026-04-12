فاينانشال تايمز: مفاوضات أمريكا وإيران وصلت إلى طريق مسدود بشأن مضيق هرمز

تتواصل المفاوضات المباشرة بين واشنطن وطهران في إسلام آباد، سعيا لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط، في وقت ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "فاينانشال تايمز" أن المفاوضين وصلوا إلى طريق مسدود بشأن مضيق هرمز.

وأوضحت المصادر أن المحادثات تواجه تعثراً وذلك بسبب إصرار الجانب الإيراني في الاحتفاظ بسيطرة كاملة على مضيق هرمز إلى جانب فرض رسوم عبور على السفن.

وقالت المصادر، إن الطرف الإيراني المفاوض رفض مقترحاً أمريكياً يقول بسيطرة مشتركة على الممر المائي.

ويعد المضيق نقطة محورية في المفاوضات، إذ تطالب الولايات المتحدة ودول عدة بضمان حرية الملاحة فيه بعدما عطلته إيران منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها في 28 شباط/فبراير. ولا تزال الحركة فيه مضطربة منذ بدء الهدنة.

بموازاة ذلك، أكد الجيش الأمريكي أن مدمرتين تابعتين له عبرتا هرمز لإزالة الألغام وإقامة مسار بحري آمن في المضيق الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، وهو ما نفته طهران.

وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض مساء السبت إنّ المحادثات "متواصلة".

وجها لوجه

وأوضح مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض أن ممثلي الأطراف الثلاثة يلتقون وجها لوجه، على عكس المفاوضات التي أجرتها واشنطن وطهران في الأشهر الماضية، وكانت تتمّ عبر وسطاء ينقلون رسائل بين وفدين في غرفتين منفصلتين.

وأكد البيت الأبيض أن الوفد الأمريكي ضمّ نائب الرئيس جاي دي فانس والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب.

في المقابل، بعثت إيران بوفد موسّع يقوده رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ويضم شخصيات عدة من أبرزها وزير الخارجية عباس عراقجي وحاكم المصرف المركزي عبد الناصر همتي.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عقد اجتماعين منفصلين مع وفدَي البلدين، بحسب ما أفاد مكتبه، قبل بدء المباحثات الموسّعة.

وتأتي المباحثات في ظل وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين دخل حيز التنفيذ اعتبارا من ليل الثلاثاء الأربعاء، بعد أكثر من شهر على الحرب التي اندلعت في 28 شباط/فبراير.

ويأتي جلوس الطرفين إلى طاولة التفاوض بعدما رفع ترامب من منسوب تهديداته لإيران خصوصا لجهة استهداف منشآتها للطاقة والبنى التحتية.

في غضون ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن مدمّرتين عبرتا مضيق هرمز لإزالة ألغام وضعتها إيران.

ونقلت عن قائدها الأدميرال براد كوبر "اليوم، بدأنا عملية إقامة مسار جديد وسنشارك هذا الممر الآمن مع القطاع البحري قريبا لتشجيع التدفق التجاري الحر".

بدوره، كتب ترامب على منصته تروث سوشال "نبدأ الآن عملية فتح مضيق هرمز كخدمة لدول حول العالم، بما في ذلك الصين واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وغيرها".