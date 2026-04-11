وصول نائب الرئيس الأمريكي إلى باكستان لإجراء مفاوضات مع إيران

وصل وفد أمريكي بقيادة نائب الرئيس جي دي فانس إلى باكستان لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين بهدف تعزيز وقف إطلاق النار الهش وتمهيد الطريق لإنهاء القتال بشكل دائم. ويعد هذا أول اجتماع من نوعه منذ بدء الحرب قبل أكثر من شهر.

ولا يزال وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه باكستان يواجه عقبات في المحادثات التي ستبدأ اليوم السبت، حيث تبادلت إسرائيل ومسلحو "حزب الله" إطلاق النار على طول حدود جنوب لبنان، ووضعت إيران شروطا قبل بدء المفاوضات.

ووصل الوفد الإيراني في وقت مبكر من اليوم السبت إلى إسلام آباد، برئاسة رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) محمد باقر قاليباف، الذي قال أمس الجمعة إن المناقشات لن تتم إلا إذا كان هناك وقف إطلاق نار إسرائيلي في لبنان والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

وقبل ساعات أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته قبل محادثات إسلام أباد مع إيران.

وقال ترامب عن رسالته إلى نائبه جيه دي فانس قبل أن يبدأ رحلته لقيادة وفد الولايات المتحدة في المحادثات الحاسمة مع إيران: "تمنيت له التوفيق. إنه يتولى أمرا مهما. سوف نعرف ما الذي يحدث. لقد تعرضوا لهزيمة عسكرية".

وفي إسلام آباد، خلت شوارع العاصمة الصاخبة عادة اليوم السبت، حيث أغلقت قوات الأمن الطرق قبل بدء المحادثات.