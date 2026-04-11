البنتاغون يعزز مخزونه من "باتريوت" بـ4.7 مليار دولار





أعلنت شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية عن عقد بقيمة 7ر4 مليار دولار لتوريد صواريخ الدفاع الجوي "باتريوت".

وأعلنت الشركة الأمريكية وهي متعاقدة مع وزارة الدفاع (البنتاغون) عن طلبية الوزارة يوم الجمعة بشأن الصواريخ الاعتراضية المهمة التي تم استخدامها بكثافة منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما في إيران قبل ستة أسابيع.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس الشهر الماضي أن عددا كبيرا من صواريخ الدفاع باتريوت قد تم نقلها من أوروبا نحو الشرق الأوسط حيث تقوم واشنطن بتحويل الموارد نحو حربها في إيران. وقد ترك هذا التحول ثغرات مثيرة للقلق في الدفاعات الجوية الأوروبية ضد روسيا.

وقالت لوكهيد في بيان إن الطلبية جزء من اتفاق الشركة على زيادة إنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية من 620 العام الماضي إلى 2000 سنويا بحلول عام 2030، وهو اتفاق تم توقيعه مع البنتاغون في يناير.