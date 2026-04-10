صندوق النقد الدولي يحذر من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بسبب حرب إيران

حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أمس، من أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران تلقي بظلالها على آفاق الاقتصاد العالمي. وقالت: إن الصندوق سيخفض توقعاته للاقتصاد العالمي الأسبوع المقبل.

وأضافت جورجيفا، في تصريحات أدلت بها قبيل اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين الأسبوع المقبل: «لولا هذه الصدمة، لكنا رفعنا توقعاتنا للنمو العالمي.. لكن الآن، حتى أكثر سيناريوهاتنا تفاؤلاً ينطوي على تراجع في النمو».

ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران، يوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين والدخول في مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب تماماً، قالت جورجيفا: «سيكون النمو أبطأ، حتى لو أصبح اتفاق السلام الجديد دائماً»، مضيفة أن دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والدول الصغيرة هي الأشد عرضة لصدمة الطاقة. وأشارت إلى أن العديد من الدول اتخذت خطوات للحد من أضرار صدمة الطاقة.

وناشدت جورجيفا صانعي السياسات «توخي الحذر من دفع الأمور إلى التفاقم» باتخاذ إجراءات منفردة، مثل الحد من الصادرات وفرض قيود على الأسعار. وقالت: «لا تصبوا الزيت على النار».