إندونيسيا.. بركان يثير الذعر ويطلق رماداً بارتفاع 10 آلاف متر

أعلن مركز علم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية الإندونيسي أن بركان جبل ليوتوبي لاكي-لاكي، الواقع في جزيرة فلوريس الإندونيسية، أطلق عمودا من الرماد يصل ارتفاعه إلى 10 آلاف متر انجرف في اتجاهات متعددة ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

ونصحت السلطات الإندونيسية السكان والزوار والسياح بتجنب جميع الأنشطة ضمن دائرة نصف قطرها كيلومتران من فوهة البركان.

ويعد بركان ليوتوبي لاكي-لاكي، الذي يبلغ ارتفاعه 1584 مترا فوق مستوى سطح البحر، أحد بركانين في مجموعة ليوتوبي، التي لها تاريخ من الثوران البركاني المتقطع.

يذكر أن إندونيسيا تقع على حزام النار في المحيط الهادئ، وتضم أكثر من 120 بركانا نشطا، مما يجعلها واحدة من أكثر الدول نشاطا بركانيا في العالم.

في السياق، ألغيت 20 رحلة جوية على الأقل من جزيرة بالي الإندونيسية وإليها، وفقا للسلطات ولمطارها، بعد ثوران البركان.