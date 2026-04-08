ارتفاع كبير في طلبات البيتزا قرب البنتاغون قبل ساعات من انتهاء مهلة ترامب

تشير بيانات حديثة صادرة عن منصة "تقرير بيتزا البنتاغون"، وهي منصة ترصد حركة الإقبال على مطاعم البيتزا المحيطة بمقر البنتاغون، إلى ارتفاع ملحوظ في النشاط مقارنة بالمعدلات الطبيعية.

وبحسب التقرير، شهد ثاني أقرب فرعين لسلسلتي بابا جونز ودومينوز إقبالًا أعلى من المعتاد خلال الساعات الأخيرة، في حين سجلت مطاعم بيتزا وهي من بين الأقرب جغرافيًا إلى البنتاغون، مستويات ازدحام تفوق المتوسط بشكل واضح.

ويُنظر إلى هذه المؤشرات كإشارات على نشاط غير اعتيادي داخل الدوائر الحكومية الأمريكية، حيث يرتبط ارتفاع الطلب على الوجبات السريعة بزيادة ساعات العمل داخل المؤسسات الحساسة.

ويأتي هذا التطور بالتزامن قبل ساعات من انتهاء مهلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران والتي تنتهي فجر اليوم.