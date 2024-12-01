"المرأة الحديدية" تعتزم الترشح لرئاسة ساحل العاج في 2025

أعلنت سيمون غباغبو، "المرأة الحديدية" في ساحل العاج وطليقة الرئيس السابق لوران غباغبو، عزمها على خوض الانتخابات الرئاسية في العام 2025، متعهدة بتحديث وتطوير الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وقالت غباغبو "وافقت على الترشح للانتخابات الرئاسية في أكتوبر 2025"، وذلك في كلمة ألقتها السبت أمام المؤتمر الأول لحركتها السياسية في موسو قرب العاصمة الاقتصادية أبيدجان.

ولوران غباغبو هو أول رئيس سابق لدولة تقاضيه المحكمة الجنائية الدولية لارتكاب جرائم ضد الانسانية، قبل أن تبرّئه من هذه التهمة.

وأوقفت سيمون غباغبو تزامنا مع توقيف لوران في أبريل 2011 بعد أحداث دامية شهدتها البلاد إثر رفضه الإقرار بهزيمته في انتخابات العام 2010 أمام الرئيس الحالي الحسن وتارا.

وتسببت المواجهة بين غباغبو ووتارا بأزمة حادة قتل خلالها نحو ثلاثة آلاف شخص.

وفي 2015، حكم على سيمون غباغبو بالسجن 20 عاما لإدانتها بتقويض أمن الدولة، الا أنها أفادت من قانون عفو للمصالحة الوطنية صدر في 2018.

وقام حزب لوران غباغبو بتسميته مرشحا أيضا للرئاسة في 2025، لكنه غير مؤهل لخوض الانتخابات بسبب حكم بالسجن 20 عاما صادر بحقه لإدانته بـ"سرقة" البنك المركزي لدول غرب إفريقيا.

وأصدر وتارا قرارا بالصفح عن غباغبو في 2022، ما أتاح له تجنب قضاء مدة العقوبة في السجن، لكن القوانين تمنع خوض المحكومين بالسجن الانتخابات.

وطلب لوران غباغبو الطلاق من سيمون بعد عودته الى أبيدجان عام 2021 إثر تبرئته أمام الجنائية الدولية. وأصبح طلاقهما رسميا في 2023.

ولم يعلن الرئيس الحسن واتارا إن كان سيترشح لولاية رابعة في عام 2025.