تركيا.. قتلى وجرحى بإطلاق نار في اسطنبول

أُصيب شرطيان اليوم الثلاثاء إثر تبادل لإطلاق نار أمام القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول، فيما قتُل اثنان من المهاجمين الثلاثة، وفق ما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي ار تي).

وقُتل مهاجمان مسلحان فيما أصيب الثالث إصابة بليغة، بحسب ما نقل الإعلام التركي الرسمي.

وصرح مصدر مُطّلع على التحقيق لوكالة فرانس برس بأنه لا يوجد أي دبلوماسيين إسرائيليين على الأراضي التركية حاليا.

وأفادت وسائل الإعلام التركية بأن المشتبه بهم الثلاثة كانوا مسلحين ببنادق ويرتدون ملابس مموهة ويحملون حقائب ظهر.

وذكرت قناة "ان تي في" أن الحادث وقع قرابة الساعة الثانية عشرة والربع ظهرا (09,15 بتوقيت غرينتش)، وعرضت صورا لانتشار أمني مكثف حول القنصلية الواقعة في منطقة ليفنت التجارية بإسطنبول.