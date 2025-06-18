الحرب ترفع تكلفة التأمين على السفن 3 أضعاف

ذكرت مصادر في قطاع الشحن أمس، أن تكلفة التأمين ضد مخاطر الحروب على سفن الشحن المتجهة إلى إسرائيل ارتفعت بما يصل إلى ثلاثة أمثال ما كانت عليه قبل أسبوع، مع دخول الحرب بين إسرائيل وإيران يومها الخامس.

وأضافت المصادر أن تكلفة التأمين على رحلة مدتها سبعة أيام إلى الموانئ الإسرائيلية تراوحت بين 0.7 بالمئة وواحد بالمئة من قيمة السفينة، مقابل نحو 0.2 بالمئة قبل أسبوع.

وبحسب مصادر في قطاع الشحن البحري، فإن شركات التأمين رفعت أقساط المخاطر بشكل كبير على السفن العاملة في منطقة شرق المتوسط، وخاصة تلك المتجهة إلى المرافئ الإسرائيلية، بعد أن أصبحت هذه الوجهة تُصنّف ضمن المناطق عالية الخطورة.

ولا تزال تكلفة التأمين ضد مخاطر الحروب بالنسبة للسفن المتجهة إلى إسرائيل أقل من الذروة التي تجاوزت اثنين بالمئة في نوفمبر 2023 بعد هجوم 7 أكتوبر من غزة.

ومن المرجح أن تتباين التكلفة وفقاً لتقدير كل من شركات التأمين على حدة، لكن التطورات ستزيد التكلفة اليومية للرحلة بعشرات الآلاف من الدولارات.

ونقلت وكالة رويترز عن ديفيد سميث، رئيس قسم النقل البحري في شركة ماكجيل وشركاه للوساطة التأمينية، قوله «تحسب التكلفة في الرحلات إلى إسرائيل كل على حدة، إذ ترتفع إلى ما يصل إلى واحد بالمئة للرحلات التي تستغرق سبعة أيام، وذلك حسب نوع الشحنة والملكية والميناء».

وتعتمد إسرائيل على الممرات البحرية في نقل معظم وارداتها، والتي تشحن إلى الأرصفة في موانئ منها أسدود على البحر المتوسط والقريب من غزة في الجنوب وميناء حيفا في الشمال بالإضافة إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر.

وأغلقت مجموعة بازان الإسرائيلية مصفاة حيفا للنفط، وهي الأكبر في إسرائيل، في 16 يونيو بعد تضرر محطة توليد الكهرباء التابعة لها جراء هجوم إيراني.

وأظهرت بيانات تتبع السفن من (مارين ترافيك) أمس، أن حوالي 30 سفينة، الكثير منها سفن شحن عامة، رست بالقرب من ميناء حيفا.

وتشعر شركات شحن كثيرة بالفعل بالقلق إزاء الإبحار إلى إسرائيل نظراً لارتفاع مستوى المخاطر.

تصاعد العمليات العسكرية في شرق المتوسط زاد من احتمالات تعرض السفن للاستهداف، ما جعل الوصول إلى الموانئ الإسرائيلية تحدياً تقنياً وتكلفة مالية متصاعدة.