قاضٍ يأمر إدارة ترامب بوقف بناء قاعة احتفالات البيت الأبيض





أمر قاض فيدرالي الثلاثاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق بناء قاعة احتفالات بتكلفة 400 مليون دولار، في الموقع الذي هدمت فيه الجناح الشرقي للبيت الأبيض.

واستجاب قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن، ريتشارد ليون، لطلب مجموعة من دعاة الحفاظ على التراث بإصدار أمر قضائي تمهيدي يوقف مؤقتا مشروع قاعة احتفالات البيت الأبيض التابع للرئيس دونالد ترامب.

وكتب القاضي ليون، الذي تم ترشيحه للمنصب من قبل الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش "لقد خلصت إلى أن الصندوق الوطني للحفاظ على التراث من المرجح أن ينجح في دعواه، لأنه لا يوجد قانون يقترب حتى من منح الرئيس السلطة التي يدعي امتلاكها".

وقال القاضي "إن رئيس الولايات المتحدة هو وكيل مؤتمن على البيت الأبيض من أجل الأجيال القادمة من العائلات الأولى؛ ومع ذلك، فهو ليس المالك".