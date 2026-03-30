ترامب: لا مشكلة في قيام ناقلة نفط روسية بنقل مساعدات إلى كوبا





قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين الذين يرافقوه على متن طائرة الرئاسة مساء الأحد إنه "لا مشكلة" لديه في قيام ناقلة نفط روسية بنقل مساعدات إلى كوبا، التي أجهدها الحصار الأمريكي النفطي.

وقال ترامب للصحفيين لدى عودته إلى واشنطن: "لدينا ناقلة هناك. لا نمانع أن يحصل أحد على حمولة سفينة لأنهم في احتياج... لا بد أن ينجوا".

ولدى سؤاله عما إذا كان تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الذي أفاد بأنه سيتم السماح للناقلة بالوصول إلى كوبا صحيحا، قال ترامب: "لقد أخبرتهم، إذا رغبت إحدى الدول في إرسال بعض النفط إلى كوبا الآن، فليس لدي مشكلة سواء كانت روسيا أم لا".