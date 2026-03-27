الصين ترغب في "تعزيز" التعاون مع الولايات المتحدة





أكد وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو خلال اجتماع مع الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير أن بكين ترغب في "تعزيز" التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة لتجنب أي "منافسة شرسة".

والتقى الرجلان الخميس على هامش مؤتمر وزاري لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي، قبل أقل من شهرين من زيارة مقررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبكين.

وقال وانغ لغرير وفق بيان صادر عن وزارة التجارة في بكين "الصين مستعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المتعدد الأطراف والإقليمي مع الولايات المتحدة".

وأشار إلى أنه يجب على القوتين "التعامل السليم مع العلاقة بين المنافسة والتعاون".

ودخل أكبر اقتصادين في العالم معركة تجارية محتدمة العام الماضي قبل أن يتفقا على هدنة في أكتوبر.

كما ساهمت المحادثات الرفيعة المستوى التي جرت في باريس هذا الشهر بين وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ في تخفيف حدة التوترات.

لكن ما زالت هناك العديد من القضايا التي تؤثر على العلاقات الاقتصادية بين الجانبين مثل التعريفات الجمركية الأمريكية واختلال الميزان التجاري لصالح الصين والقيود الأمريكية المفروضة على التقنيات المتقدمة المصدرة إلى العملاق الآسيوي.

وأعرب وانغ الخميس عن "مخاوف بالغة" بشأن التحقيقات التجارية الأمريكية التي أُعلنت أخيرا والتي تشير إلى احتمال فرض تعريفات جمركية جديدة.

وتستهدف هذه التحقيقات التي أجريت باسم مكافحة العمل القسري والطاقة الإنتاجية الزائدة، 60 اقتصادا من بينها الصين.

وأعلن البيت الأبيض أن ترامب سيزور بكين في الفترة من 14 إلى 15 مايو، بعدما أرجئت رحلته التي كانت مقررة نهاية مارس مطلع أبريل بسبب الحرب في الشرق الأوسط.