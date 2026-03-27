أستراليا تدافع عن جهودها في الشرق الأوسط بعد انتقادات ترامب





دافعت أستراليا الجمعة عن جهودها لمساعدة الولايات المتحدة وحلفائها الآخرين في الشرق الأوسط، بعدما انتقد الرئيس دونالد ترامب مساهمات كانبيرا ووصفها بأنها "ليست عظيمة".

وحضّ ترامب دولا صديقة مثل كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا على إرسال سفن حربية لتأمين طرق إمداد النفط الحيوية عبر مضيق هرمز.

ورغم أن دولا عدة رفضت اقتراح ترامب، رمى الرئيس الأميركي سهامه على أستراليا معربا عن إحباطه من عدم وجود دعم.

وقال ترامب الخميس خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض "لم تكن أستراليا عظيمة. لقد فوجئت قليلا بأستراليا".

من جهته، قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز إن كانبيرا فعلت كل ما طُلب منها، ملمحا إلى أن واشنطن لم تطلب رسميا دعما بحريا.

وصرح الوزير لقناة "ناين نيوز" الأسترالية "الطلب الوحيد الذي تلقيناه من الولايات المتحدة هو تقديم دعم لدول الخليج" موضحا "وهذا في الواقع ما نقوم به، وهذا هو المكان الذي نرى فيه مصلحتنا الوطنية".