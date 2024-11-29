كييف تعلن تعرضها لهجوم روسي بأكثر من 130 مسيرة ليلاً

أعلنت أوكرانيا الجمعة أنها تعرضت خلال الليل لهجوم روسي بنحو 130 مُسيرة خلّف قتيلا وثمانية جرحى، بعد يوم من الضربات واسعة النطاق التي استهدفت البنية التحتية للطاقة فيها.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية في بيان إنه منذ مساء الخميس، "هاجمت روسيا أوكرانيا بإطلاق 132 طائرة مسيرة" أُسقطت 88 منها.

وأضاف البيان أن 41 مُسيرة اختفت عن شاشات الرادار وذلك على الأرجح بسبب تشويش الجيش الأوكراني والباقية "عادت إلى روسيا".

وتوزعت المسيرات التي تم تدميرها على نحو عشر مناطق، أبرزها خيرسون حيث قتلت امرأة وأوديسا في الجنوب، حيث أصيب سبعة أشخاص، وفق السلطات.

وفي العاصمة كييف، تعرض مركز طبي للقصف وأصيب حارسه، بحسب الإدارة العسكرية للمدينة.

ويشهد النزاع تصعيدا بعد نحو ثلاث سنوات من الحرب.

فقد أطلقت روسيا الخميس قرابة 90 صاروخا استهدفت منشآت الطاقة الأوكرانية، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون شخص في درجات حرارة قريبة من الصفر.

وقالت شركة التشغيل الوطنية أوكرينرغو إنه حتى صباح الجمعة، كانت خيرسون وجزء من منطقة ميكولايف المجاورة بدون كهرباء.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ضربات الخميس واسعة النطاق جاءت "ردا" على إطلاق الجيش الأوكراني صواريخ أتاكمس الأميركية وصواريخ ستورم شادو البريطانية على الأراضي الروسية.

وأعلن الجيش الأوكراني من جهته الجمعة أنه ضرب مستودعا للنفط في منطقة روستوف الروسية في الجنوب، من دون أن يحدد الأسلحة التي استخدمت.

وأشارت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إلى أن هذا الموقع الذي ضربته أوكرانيا في الصيف أيضا، "هو جزء من المجمع الصناعي العسكري الروسي الذي يمد الجيش الروسي بالمنتجات النفطية".

وأفاد حاكم هذه المنطقة الروسي يوري سليوسار عبر تلغرام بوقوع "هجوم جوي أوكراني ضخم" خلال الليل، مؤكدا تدمير أو تحييد 30 طائرة مسيرة.

وبعد ساعتين، أفاد بوقوع "حريق كبير في موقع صناعي" في المنطقة التي يقع فيها المستودع، من دون أن يسميه أو يحدد ما إذا كان ذلك على صلة بالهجوم.

من جانبه، أعلن الجيش الروسي سيطرته على قريتين في شرق أوكرانيا، حيث تسارع تقدم قواته منذ خريف هذا العام.