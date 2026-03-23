أمريكا.. توقف الرحلات في مطار لاغوارديا جراء "حادث" بين طائرة ومركبة

توقفت حركة الطيران في مطار لاغوارديا في نيويورك صباح اليوم الاثنين بينما استجاب عناصر الإطفاء إلى "حادث" وقع بين طائرة ومركبة على المدرج، وفق ما أعلنت السلطات.

وأصدرت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية أمرا بإيقاف الرحلات في المطار، مشيرة إلى وجود احتمال "كبير" بتمديد القرار.

من جانبها، أعلنت دائرة الإطفاء في المدينة بأنها "استجابت لحادث تم الإبلاغ عنه بين طائرة ومركبة على المدرج" رقم أربعة. ولم تحدد أي الجهتين طبيعة الحادث.

وذكرت إدارة الطوارئ في نيويورك بأن على المسافرين أن يتوقعوا بأن يتم "إلغاء (رحلات) وإغلاق طرقات ووجود تأخيرات في حركة السير و(انتشار) لعناصر الطوارئ" قرب المطار في منطقة كوينز. ودعت إلى "استخدام طرقات بديلة".

وأظهر موقع مطار لاغوارديا بأن جميع الرحلات المغادرة منه تم إمّا تأجيلها أو أُلغيت صباح الاثنين.

وكان لاغوارديا يعاني أساسا من اضطرابات في حركة الطيران نتيجة سوء الأحوال الجويّة، بحسب ما أفاد المطار على "إكس" الأحد.

كما يضطر الركاب للانتظار لوقت أطول لعبور بوابة التفتيش بسبب تداعيات أزمة التمويل الفدرالي على توفر الموظفين، وفق ما أعلن الأسبوع الماضي.