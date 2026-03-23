روسيا.. هجوم بطائرات مسيرة على ميناء بريمورسك

أفادت السلطات الروسية فجر الاثنين باندلاع حريق في ميناء بريمورسك الروسي إثر هجوم بطائرات مسيرة على منطقة لينينغراد، قرب الحدود الفنلندية.

وقال حاكم لينينغراد، ألكسندر دروزدينكو على تطبيق تلغرام إنه تم تدمير "أكثر من 50 طائرة مسيرة" خلال الليل في أجواء منطقة لينينغراد الواقعة في شمال غرب روسيا.

وكان قد أفاد بأن "خزان وقود تضرر في ميناء بريمورسك، ما أدى إلى اندلاع حريق"، مضيفا أنه تم إجلاء العاملين.

يقع هذا الميناء على بحر البلطيق بين الحدود الفنلندية ومدينة سان بطرسبرغ.

ورغم ورود تقارير في السابق عن هجمات أوكرانية في لينينغراد، لا تُعد المنطقة جبهة رئيسية في الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في فبراير 2022.