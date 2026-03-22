ترامب يدرس تقليص الغارات على إيران وإسرائيل تزيدها

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الأولى أن بلاده تدرس «تقليص عملياتها تدريجياً» ضد إيران التي دخلت، أمس، أسبوعها الرابع، بعدما استبعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، لكن على العكس من ترامب أعلنت إسرائيل أنها ستصعد غاراتها الجوية على إيران.

وقال: «نحن نقترب من تحقيق أهدافنا في حين ندرس تقليص جهودنا العسكرية الكبيرة في الشرق الأوسط تدريجياً ضد النظام الإيراني الإرهابي».

وقال ترامب «لا أريد وقف إطلاق النار»، معتبراً أن لا جهة توقف إطلاق النار «عندما تكون حرفياً في طور إبادة الطرف الآخر».

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله، إن الإدارة الأمريكية وضعت خطة لمحادثات محتملة مع طهران، لكن المسؤول قال: إن واشنطن تضع ستة شروط، أهمها وقف البرنامج الصاروخي الإيراني لخمس سنوات، ووقف تام لتخصيب اليورانيوم، وفتح مضيق هرمز.

وعلى عكس تصريحات ترامب قال وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الضربات ضد إيران ستشهد تصعيداً.

وأكد أن إسرائيل «ماضية في قيادة الهجوم ضد النظام الإيراني، بهدف استهداف قياداته وتقويض قدراته، إلى أن يتم إزالة كل تهديد أمني يطال إسرائيل والمصالح الأمريكية في المنطقة».