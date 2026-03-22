بريطانيا: إيران حاولت دون جدوى ضرب قاعدة دييغو غارسيا

أكد مصدر رسمي بريطاني أن إيران حاولت من دون جدوى توجيه ضربة إلى قاعدة دييغو غارسيا الأمريكية البريطانية في المحيط الهندي، موضحاً بذلك ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال عن إطلاق طهران صاروخين باليستيين باتجاه القاعدة.

وتقع قاعدة دييغو غارسيا على بعد نحو أربعة آلاف كيلومتر من الأراضي الإيرانية، وهي إحدى قاعدتين سمحت بريطانيا للولايات المتحدة باستخدامهما في عمليات دفاعية في إيران.

وأعلنت الحكومة البريطانية، أول من أمس، أنها ستجيز لواشنطن استخدام قاعدتيها في دييغو غارسيا وفي فيرفورد جنوب غرب إنجلترا لضرب مواقع الصواريخ والقدرات التي تستخدم في مهاجمة سفن في مضيق هرمز.

وأوضح المصدر الرسمي البريطاني أن المحاولة الإيرانية غير الناجحة لضرب قاعدة دييغو غارسيا حصلت قبل أن تعلن الحكومة البريطانية السماح للولايات المتحدة باستعمالها. ولم يؤكد المصدر أي تفاصيل إضافية بشأن الهجوم.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أمريكيين، أن طهران أطلقت صاروخين باليستيين في اتجاه القاعدة، لكن أياً منهما لم يصب هدفه. وأفادت الصحيفة أن أحد الصاروخين تعطل أثناء تحليقه، بينما استهدف الآخر بصاروخ اعتراضي أطلق من سفينة حربية أمريكية، لكن لم يتضح ما إذا أصيب أم لا.