أوكرانيا تطلق 283 مسيّرة باتجاه روسيا خلال الليل

أطلقت أوكرانيا 283 طائرة مسيّرة باتجاه روسيا ليل الجمعة السبت، في رقم من بين الأعلى منذ بدء النزاع، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الروسية.

وبحسب وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الرسمية، جرى اعتراض الطائرات المسيّرة من دون تسجيل أي أضرار أو إصابات.

وذكر حاكم مدينة روستوف يوري سليوسار أن نحو 90 مسيّرة منها استهدفت منطقة روستوف الحدودية.

وأفاد حاكم منطقة ساراتوف في جنوب غرب روسيا بإصابة شخصين جراء هجوم بطائرة مسيّرة ألحق أضرارا بعدد من المنازل.

ومن المقرر أن يجتمع المفاوضون الأوكرانيون والأمريكيون في الولايات المتحدة اليوم السبت لمواصلة المحادثات بشأن خطة لوقف النار، وفق ما صرّح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في ظلّ تعثّر المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

وقد توقّفت المحادثات التي تقام بين روسيا وأوكرانيا برعاية الولايات المتحدة بسبب الحرب في الشرق الأوسط التي اندلعت في 28 فبراير.

وردا على الضربات الروسية التي تستهدف أراضيها يوميا منذ عام 2022، تشنّ كييف هجمات على أهداف داخل روسيا، وتقول إنها تستهدف بالدرجة الأولى البنية التحتية العسكرية والطاقة.