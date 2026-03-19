ترامب يهدد بتدمير أكبر حقل للغاز في إيران

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير أكبر حقل إيراني للغاز ما لم تتوقّف طهران عن استهداف منشآت الطاقة القطرية.

وارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة خمسة في المئة في وقت عززت الضربات الأخيرة، المخاوف من إمكانية إلحاق حرب الشرق الأوسط التي بدأت قبل ثلاثة أسابيع أضرارا قد تستمر مدة طويلة بإمدادات الطاقة العالمية.

ونفّذت طهران سلسلة هجمات على مواقع الطاقة في الخليج بما في ذلك على منشأة راس لفان للغاز الطبيعي المسال، ردا على ضربة إسرائيلية استهدفت حقل بارس الجنوبي في إيران وهو أكبر حقول الغاز في العالم.

ودعا ترامب في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي إلى وضع حد للضربات على مواقع الطاقة الإيرانية والقطرية.

وشدد على أن واشنطن "لم تكن تعلم شيئا" عن هجوم إسرائيل على حقل بارس الجنوبي، مؤكدا أن "إسرائيل ستتوقف عن شنّ مزيد من الهجمات".

لكنه حذّر من أنه ما لم تمتثل إيران، فإن الولايات المتحدة ستقوم "بتفجير حقل غاز بارس الجنوبي بأكمله بقوة هائلة".